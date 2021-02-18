В Крыму за сутки от коронавируса умерли 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 126 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 105 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 6 человек.

По данным Роспотребнадзора, 98% умерших в феврале обратились за медицинской помощью позже второго дня заболевания, при этом 21% из них не имел никаких сопутствующих патологий.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 34 тысячи 898 инфицированных COVID-19. Жертавми коронавируса стали 877 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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