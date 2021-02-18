В правительстве Крыма продолжаются отставки

В правительстве Крыма продолжаются кадровые перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ушел в отставку председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев. Офицльная версия – по собственной инициативе. Его заявление уже подписано. «На должность председателя Госкомнаца будет назначен Айдер Ахтемович Типпа, который сейчас работает на должности первого заместителя главы администрации Первомайского района Республики Крым»Ю – сообщил глава РК Сергей Аксенов.



Напомним, Кангиев занимал этот пост с ноября 2019 года, по словам Аксенова, он продолжит работу в органах власти.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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