В Крыму высокопоставленную чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий

Первого заместителя главы администрации Советского района Крыма временно отстранили от должности. Валентину Орехову обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом 2017 года администрация Советского района и строительная компания заключили муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость частного дома, расположенного в селе Краснофлотское, составила чуть выше 1,2 млн рублей. В декабре 2019 года его предоставили 26-летней крымчанке, оставшейся без попечения родителей, о чем был составлен договор социального найма и акт приема-передачи недвижимого имущества.

«Однако, согласно заключению экспертов, помещение не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, – рассказали в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Так, штукатурка стен и потолков практически везде осыпается, в стенах образовались многочисленные трещины, оконные рамы сгнили, деформированы полы. , Косметический и капитальный ремонты в доме не проводились. Из-за отсутствия водообеспечения и канализации не созданы условия для принятия душа, купания детей.

Установлено, что при приобретении и передаче сироте указанного жилья первый замглавы администрации Советского района не приняла соответствующих действий для его проверки на предмет соответствия требованиям норм и законодательства».

Следователи усмотрели в действиях чиновницы признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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