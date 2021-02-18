Песков дал две взаимоисключающие оценки Украине

Украина является «суверенным государством» и одновременно марионеткой и «проектом» Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на еженедельном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем не менее, по мнению Пескова, в любом случае «Незалежная» остаётся для России, в первую очередь, недружественным государством.

«Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», – приводит слова Пескова ТАСС.

Вместе с тем, Украина после того, как там в 2014 году «произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран».

Песков также обвинил Киев в неспособности или нежелании выполнить Минские соглашения, поэтому Украина имеет «очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.02.21

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