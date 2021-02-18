Глава Крыма лично будет бороться с самостроями в Ялте

В правительстве Крыму создана специальная рабочая группа по вопросам пресечения самовольного строительства на территории Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возглавил группу лично глава РК Сергей Аксенов. В ее состав включены вице-премьеры правительства Евгений Кабанов и Анна Анюхина, глава администрации Ялты Янина Павленко, представители ряда министерств, ведомств и структурных подразделений мэрии.

План работы группы должен быть разработан до 19 марта.

Напомним, бороться с самостроями в РК пытаются с 2016 года. Но долгое время не могли даже составить полный список незаконно возведенных объектов. Сначала предполагалось, что перечень будет готов к 31 августа 2016 года, и 1 сентября самострои начнут сносить. Весной 2017 года на сайте республиканского правительства, наконец, появился «перечень объектов капитального строительства, строительство которых запрещено до проверки разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурноградостроительным советом Республики Крым». Изменения в него обещали вносить по мере выявления или устранения нарушений. Но, похоже, что последний раз обновлялся документ в октябре все того же 2017-го. По крайне мере, на официальном портале республиканского правительства долгое время висела именно эта версия, в которую внесено всего 96 объектов, 44 из которых находились в Ялте (включая недостроенную многоэтажку компании «Консоль» в Мисхорском парке). Потом список с сайте исчез.

В прошлом году Аксенов вновь вернулся к вопросу создания реестра самостроев: на этот раз была поставлена задача сформировать список до 1 мая. В сентябре чиновники сообщили, что в перечень вошли около 2 тысяч самовольных построек, в том числе возведенные на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Но найти реестр в открытом доступе не удалось.

Наконец, вчера Аксенов попросил подключить к работе Генпрокуратуру РФ. В ведомстве ответили, что готовы начать уже в марте.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.02.21

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