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Пятница, 19 февраля 2021, 12:18 мск

Новости Крым

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Число зараженных COVID-19 в Крыму превысило 35 тысяч человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 117 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего числа заболевших 74 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 35 тысяч 15 зараженных, от инфекции умерли 883 человека (6 из них за последние сутки).

Симферополь, Лиана Макоба

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