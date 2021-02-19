Украину назвали «готовым полем боя» для «горячей войны» Россия-США

Противостояние Запада и России переходит от логики сдерживания и конфронтации к логике войны, вплоть до «горячей фазы». Украина уже стала полем боя, пока в информационной войне, но самое худшее ещё впереди.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил глава Информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

«Я очень не хотел бы, но эта опция может лежать где-то у кого-то на столе. Это логика войны – не конфронтации, как это раньше было, не экономической и военной конкуренции, как это раньше, это была другая история, которая имеет отношение к России. То, что я вижу сейчас – это переход от логики сдерживания, конфронтации и соперничества – к логике войны, пока мягкой, пока информационной, психологической и политической, и так далее.

Но она не может такой быть долго, это неизбежно пойдет дальше. И у нас проблема, потому что мы – одна из точек, где эта конфронтация и так была раньше. Поэтому мы – готовое поле боя. Его не надо создавать, оно уже есть. Я уверен, что появятся новые какие-то еще участки в разных странах мира, разные горячие точки, это неизбежно.

И главное – думать о том, что мы будем делать в случае, если это в один прекрасный момент всё перейдет в горячую фазу, или в теплую, что ничего хорошего нам тоже не сулит», – приводит слова Мартыненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.21

Две трети украинцев признали, что страна находится под внешним управлением. / МЧС Крыма назвало наиболее опасные для автомобилистов направления. / Горсовет Симферополя согласовал отставку Проценко. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»