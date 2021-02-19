Крым провалил цифровизацию здравоохранения

Крым оказался в числе худших регионов России по цифровизации здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый рейтинг «цифровой зрелости» субъектов Федарации в сфере медицины представили на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В основу были полжены результаты 2020 года: оценивались «цифровая» оснащенность медиков, объем предоставления электронных услуг, внедрение информационных систем и телемедицины. В числе самых худших назвали Ростовскую область, Ставропольский край и Крым.

«Результаты рейтинга, пригрозил Чернышенко, лягут на стол губернаторам, чтобы они принимали кадровые решения», – пишет telegram-канал «Акценты». И добавляет, что в РК провалили цифровизацию не только в здравоохранении: по итогам 2020 года республику назвали абсолютным аутсайдером рейтинга регионов по оказанию госуслуг в цифровом формате.

В целом, в рейтинге цифровизации власти в России на первом месте оказалась Москва, набравшая почти 88 баллов из 100. Крым с результатом 6,39 балла занял последнюю, 85-ую, строчку.

В соседнем Севастополе дела гораздо лучше – 45,86 балла и 37 место.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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