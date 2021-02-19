«Больше ада!» Украина требует от ЕС новых антироссийских санкций

Министерство иностранных дел Украины намерено обратиться к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России. Об этом сегодня заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужили аресты крымчан, являющих членами запрещенных в России террористических организаций, о которых ФСБ РФ сообщало в минувшую среду.

Власти Украины расценили этот как репрессии в отношении крымских татар и теперь требуют от Евросоюза «санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым». По словам Кулебы, 23 февраля на заседание Генеральной ассамблеи ООН будет поднят вопрос о ситуации в Крыму и представлены доклады о «нарушении прав человека» на полуострове и в Донбассе.

«Мы будем планомерно работать с нашими партнерами, чтобы увеличивать политическое давление на Россию и чтобы цена ее агрессии становилась все дороже», – заявил Кулеба.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 19.02.21

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