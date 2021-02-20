Февраль в Крыму: замерзли и цветы, и море (ФОТО)

Морозный и снежный февраль 2021 года прервал цепочку теплых зим в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй мощный снегопад за неделю напомнил, что полуостров не случайно находится на одной широте со Швейцарией и Австрией. По данным крымских синоптиков, высота снежного покрова в предгорных районах республики достигла 21-23 см, а в Керчи целых 47 см. В выходные в Крымских горах будет небезопасно из-за угрозы схода лавин. Зато можно полюбоваться замерзшим морем на Тарханкуте (Черноморский район) и в Раздольненском районе.

В Симферополе снега выпало меньше, но все равно крымскую столицу 19 февраля парализовал транспортный коллапс. Генеральная репетиция снегопада, случившаяся в прошлую субботу, в выходной день, ничему не научила коммунальщиков.

Напомним, 13 февраля высота снежного покрова в городе составила 28 см – выпало две трети месячной нормы осадков (42 мм). К 17 числу полностью очистить тротуары городским коммунальщикам удалось лишь перед зданием Совмина Крыма. Большая часть города продолжала оставаться под властью льда. Надежды на то, что растает само, не оправдались.

Поэтому вчера, в буднюю пятницу, дорога горожан на работу растянулась в ряде случаев на полтора часа вместо привычных 20 минут. Пока чиновники и главы коммунальных служб бодро рапортовали о «работе в штатном режиме», симферопольцы публиковали фотографии нерасчищенного и необработанного дорожного полотна.

Надеяться, что быстро растает не приходится. По прогнозам республиканского гидрометцентра, температура воздуха сегодня, в рабочую субботу: ночью -9…-14 градусов, на побережье -3…-8 градусов; днем -2…+3 градуса, в горах -3…-5. В воскресенье станет теплее на 2-3 градуса.

О новых снегопадах пока не сообщается.

Синоптики отмечают, что с 12 по 18 февраля температура воздуха в Симферополе четырежды опускалась ниже многолетних климатических норм. К примеру, 15 и 16 февраля в крымской столице было на 6,3 градуса холоднее обычного, а 17-го – сразу на 8,2 градуса.

10-градусные морозы заставили некоторых крымчан, особенно жителей Южного берега Крыма, привыкших к цветущим посреди зимы розам, абрикосам и миндалю, говорить об аномальных холодах. Однако глава гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая опровергла это утверждение.

«Я с 1973 года живу в Крыму и скажу, что февраль – это все-таки полностью зимний месяц. Ничего нетипичного в такой погоде нет. Атмосфера хаотична, она все время находится в движении. Температура меняется потому, что меняются воздушные массы. Мы же не на экваторе живем и не в Италии, хотя и там бывают такие снегопады», – заявила Любецкая корреспонденту «Нового Дня».

В истории наблюдений за крымской погодой с 1916 года можно найти даты, когда столбик термометра опускался даже ниже 20 градусов по Цельсию. К примеру, 16 февраля 1932 года в Симферополе был зафиксирован мороз в 20,4 градуса, а 18-го февраля 1921-го – 18 градусов ниже нуля. Мягко скажем, прохладным был последний месяц зимы в 1929-м, 1936-м и 1954-м годах, когда температура не поднималась выше минус 15 градусов.

«Минус 10 для Крыма – это, конечно, нехарактерно. Но иногда бывало и за минус 20. Я на Юркиных скалах (село Лучистое, Алуштинский район) на Крещение 2006 года три дня жил. Было минус 27 с ветром до 30 метров в секунду», – припомнил любитель Крыма харьковчанин Юрий Шакиров.

Коренной крымчанин Максим Каширский, в свою очередь, рассказал о погоде в феврале 1982 года:

«Я тогда учился в восьмом классе. Ялту замело и заморозило до минус 20 градусов. Ялтинцы катались на лыжах в Приморском парке, а Контрольно-спасательная служба рассекала на снегоходе по улице Кирова».

Ученые говорят о «климатических периодах», которые могут длиться по несколько лет. По словам специалистов Никитского ботанического сада в Ялте, последнее три зимы заставили многих говорить о влиянии глобального потепления. Но в Крыму такое бывало и раньше. Однако на смену теплу всегда приходила морозно-снежная погода.

Правда, на этот раз она застала врасплох пробудившиеся почти на два месяца раньше срока тюльпаны и пышно цветущий абрикос Муме в Никитском ботсаду. А вот морозник в ботсаду Крымского федерального университета имени Вернадского, похоже, чувствует себя прекрасно.

Фото пресс-службы Никитского ботанического сада

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 20.02.21

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