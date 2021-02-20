Воспитанники академии футбола Крыма массово попали в больницу на материке

20 воспитанников академии футбола Крыма обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подростки 2004 и 2005 годов рождения находились на спортивных сборах на Кубани и жили в пансионате в селе Широкая Балка. Вчера 20 юных спортсменов почувствовали себя плохо: у них отмечались рвота, тошнота, температура и другие признаки отравления.

11 человек пришлось госпитализировать в инфекционную больницу Новороссийска. Всем поставлен диагноз «ротавирусная инфекция».

Прокуратура СУ СК РФ по Краснодарскому краю начали проверки по факту массового заболевания подростков.

Новороссийск, Олег Яковенко

Новороссийск. Другие новости 20.02.21

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