В Крыму не снижается смертность от коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 35 тысяч 124 зараженных COVID-19. От инфекции умерли 890 человека, 7 из них за последние сутки.

Отметим, с начала февраля суточная выявляемость ковида снизилась почти на треть, а смертность осталась примерно на том же уроне.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.02.21

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