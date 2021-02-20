В Крыму не снижается смертность от коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 35 тысяч 124 зараженных COVID-19. От инфекции умерли 890 человека, 7 из них за последние сутки.
Отметим, с начала февраля суточная выявляемость ковида снизилась почти на треть, а смертность осталась примерно на том же уроне.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 20.02.21
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