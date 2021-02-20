Приход воды в водохранилища Крыма за год сократился на 40%

Прошедшие в Крыму на минувшей неделе снегопады пока не оказали существенного влияния на состояние питьевых источников Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отмечается повышение уровня Изобильненского, Партизанского, Загорского и Счастливенского водохранилищ. В целом, по данным госкомитета РК по водному хозяйству и мелиорации, в данный момент водохранилища естественного стока в республике сейчас заполнены на 17%. С начала года они пополнись всего на 14 млн кубометров, что на 40% меньше, чем за январь – февраль 2020 года и на 80% меньше аналогичных показателей 2019 года.

Объем воды в Симферопольском водохранилище составляет всего 7% от проектного уровня.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.02.21

Минобрнауки России решил, что сметане в Симферополе пора подорожать. / В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда. / В Крыму не снижается смертность от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»