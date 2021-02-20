Житель Севастополя закопал жену, заявившую о разводе

Житель Севастополя убил жену, решившую развестись.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 18 февраля житель Ленинского района обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Вечером 9 февраля, когда семья ложилась спать, она был дома, а утром исчезла. Правда, оставила на месте свои телефон и ноутбук.

Проанализировав информацию, обнаруженную в гаджетах женщины, следователи пришли к выводу, что к ее исчезновению может быть причастен муж. Севастополец сначала все отрицал, но потом признался.

Мужчина довольно болезненно отреагировал на известие, что жена намерена от него уйти. В ночь на 10 февраля он дождался, когда дети и родственники лягут спать, и задушил уснувшую жену. Потом вытащил ее тело во двор и закопал.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Сегодня суд заключил обвиняемого под стражу.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.02.21

Приход воды в водохранилища Крыма за год сократился на 40%. / Минобрнауки России решил, что сметане в Симферополе пора подорожать. / В Крыму могут исчезнуть традиционные сорта винограда. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»