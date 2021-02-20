Власти обвиняют симферопольцев в краже емкостей для антигололедных реагентов

Жители Симферополя воруют у дорожно-коммунальных служб емкости для дорожной соли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реагенты используют для того, чтобы быстро и дешево избавиться от снега и наледи. Это довольно едкие вещества, поэтому для их хранения используют металлические емкости. И вот эти емкости начали массово исчезать с городских улиц.

«В последние дни наблюдается тенденция краж металлических контейнеров для противогололедного реагента гражданами для использования в личных целях или сбыта, что является преступлением», – заявили в мэрии, добавив, что попавшиеся на краже будут привлечены к уголовной ответственности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.02.21

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