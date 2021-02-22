Выявляемость коронавируса в Крыму опустилась ниже 100 в сутки

Выявляемость коронавируса в Крыму опустилась ниже 100 в день. За минувшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Последний раз такой показатель фиксировался в конце сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 35 тысяч 316 зараженных. От COVID-19 умерли 895 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.02.21

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