СБУ отрапортовала о поимке «агента ГРУ РФ»

Служба безопасности Украины утверждает, что её оперативники схватили в Харькове «агента Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по версии СБУ российскую разведку якобы очень интересует, из чего сделана броня украинских танков.

Сообщается, что ГРУ РФ «завербовала» работника оборонного предприятия Харькова. «Агент» был задержан в одном из спальных районов города. Видео «задержания» опубликовал украинский журналист и агент СБУ Андрей Цаплиенко.

«Вот так сегодня контрразведка СБУ задерживает в Харькове, в одном из спальных районов мегаполиса, агента Главного Управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Задержали предателя во время получения полного комплекта технической документации с грифом «секретно». Житель г. Харькова выезжал на территорию РФ, где был завербован российской военной разведкой. Материалы, которые злоумышленник планировал передать военной разведке РФ, касались разработок нового типа комплексной брони в сфере танкостроения», – пишет Цаплиенко.

По мнению некоторых экспертов, харьковчанин, по-видимому, пророссийских взглядов, незаконно схвачен как «агент ГРУ» с целью пополнения «фонда» для обмена пленными с ЛДНР.

Отметим, что президент Зеленский в последнее время предпринял целый ряд провокационных действий, направленных на обострение отношений с РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.21

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