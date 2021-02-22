«Жду объяснения»: вице-премьера Украины застукали рядом с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возмутился попавшимся ему на глаза снимком, где один из его заместителей Олег Уруский шествует рядышком с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на мероприятии в одной из арабских стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Шмыгаль потребовал от Уруского немедленных разъяснений.

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», – прокомментировал фото украинский премьер.

Между тем, украинские телеграм-каналы заподозрили в этом инциденте внутриминистерскую кадровую интригу.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал фото вице-премьера Уруского (отвечает помимо прочего за ВПК) рядом с Рамзаном Кадыровым. Фото скорее всего случайное – толпа людей идет вместе по какой-то выставке. Но вот то, что Шмыгаль его выложил, естественно, не случайно», – написал украинский Telegram-канал «Политика Страны», намекая на давнее недовольство Уруским в команде Зеленского.

«Этим фото Шмыгаль как бы обозначил свою позицию. Но все равно ход как для чиновника нетривиальный. Осваивают современные технологии хайпа», – делает вывод украинский Telegram-канал.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.21

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