Зеленский ищет точку на карте Донбасса для строительства аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах строительства гражданского аэропорта «где-то между» Донецкой и Луганской областями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на форуме «Украина 30. Инфраструктура».

«Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей», – заявил Зеленский и добавил, что аэропорт возведут «за пару лет».

Отметим, что главные и самые населённые города двух областей Донецк и Луганск давно не подконтрольны Украине. Знаменитый ранее Донецкий аэропорт уничтожен в ходе боевых действий в 2015 году.

«Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно», – сказал Зеленский, по всей видимости, уже не расчитывая когда-нибудь «вернуть Донбасс».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.02.21

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