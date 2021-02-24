Заболеваемость COVID-19 в Крыму снизилась на 22%

В Крыму продолжают отмечать снижение заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За неделю (с 16 по 23 февраля включительно) коронавирус выявлен у 747 человек, что на 22% меньше, чем за предыдущую семидневку.

Темпы прироста заболеваемости в целом по РК сократились с 0,41 до 0,31. При этом в Кировском, Нижнегорском и Красноперекопском районах этот показатель значительно выше среднереспубликанских.

В целом, ситуация с распространением коронавируса в республике соответствует июльской. При этом в Кировском районе заболеваемость в 2 раза превышает среднекрымскую, в Армянске и Ялте – в 1,8 раза.

Отметим, что Алушта, Кировский район и Ялта являются лидерами по числу заболевших за весь период эпидемии.

Всего с марта 2020 года по 24 февраля 2021 года в РК зафиксировано 35 тысяч 467 зараженных, 907 из них от инфекции умерли (3 из них за последние сутки).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.02.21

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