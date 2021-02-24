В Крыму остается высокой смертность от COVID-19

В Крыму остается высокой смертность от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки жертвами инфекции стали 3 человека, а за неделею с 16 по 23 февраля – 39.

По словам главы республиканского Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, 28% умерших не достигли 65-летнего возраста. По-прежнему, наибольшее число погибших страдали сердечнососудистыми патологиями. С 13% до 23% выросла доля сопутствующих эндокринных заболеваний. Сокращается процент летальных исходов без сопутствующих патологий.

В целом, за весь период эпидемии от COVID-19 в РК умерли 907т человек. Летальность инфекции на сегодняшний день составляет 2,56%. В начале февраля этот показатель составлял 2,36%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.02.21

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