Симферополь и Севастополь оказались в числе самых некомфортных российских городов

Севастополь оказался в тройке городов России, в которых сложнее всего жить. К такому выводу пришли специалисты института территориального развития «Урбаника», составляя очередной рейтинг комфортных и доступных городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализировалась ситуация в 100 российских городах с населением выше 173 тысяч человек (спутники Москвы не учитывались, кроме того из-за особых климатических, социальных и экономических условий из ранжирования исключен Норильск).

Основным источником данных стал Росстат. Использовалась также информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.

В рейтинге каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из результатов в двух группах, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов, отмечает РБК.

Первая группа оценивала качество среды: благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень загруженности городских дорог, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и т.п.), обеспеченность жильем в среднем на человека, наличие современных форматов торговли, уровень городского благоустройства, уровень преступности, освещенность.



Во второй группе учитывались стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность и соотношение этих величин с уровнем средней заработной платы в городе.



Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень, набравшие по данному показателю свыше 35 из 50 возможных баллов.

Наиболее комфортным признаны Краснодар, Тюмень и Самара (более 38 баллов из 50 возможных).

Любопытно что в первую десятку рейтинга вошли всего 3 города-миллионника. Санкт-Петербург оказался на 4 месте (14 место по стоимости жизни и 4 по качеству), Москва за год поднялась с 52-го места на 5-е (9 место по стоимости жизни и 25 по качеству). Замкнула первую десятку Уфа.

Симферополь и Севастополь и вовсе оказались в конце списка. Так, крымская столица в рейтинге опустилась с 92 на 93 строчку (91 место по стоимости жизни и 84 по качеству). А Севастополь вошел в тройку городов, где сложнее всего жить. Компанию ему составили Армавир и Уссурийск – каждый из городов не смог набрать и 20 баллов по этому параметру.

Симферополь, Олег Яковенко

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