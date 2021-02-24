СБУ устроила антикрымскую провокацию возле посольства РФ в Киеве

Служба безопасности Украины устроила политическую провокацию, установив напротив российского посольства в Киеве биллборд с эмблемой СБУ и надписью «Крым – це Україна».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фото с биллбордом СБУ разместила в своём Telegram-канале.
«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина», – говорится в комментарии к снимку.
Отметим, что как раз «по факту» Крым является частью России. Украина пока оспаривает его юридический статус, в бесплодных попытках изменить реальность.
Напомним, что это не первая провокация СБУ против российских диппредставительств. В июне прошлого года ведомство разместило эмблему контрразведки СБУ напротив здания консульства РФ в Харькове.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 24.02.21
Под шум массовой драки: Горсовет Харькова вернул имя Жукова одному из проспектов. / Литва отчитала Украину за покупку элеткроэнергии в Белоруссии. / Литва советует Украине не уповать на поставку вакцины из ЕС. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube