СБУ устроила антикрымскую провокацию возле посольства РФ в Киеве

Служба безопасности Украины устроила политическую провокацию, установив напротив российского посольства в Киеве биллборд с эмблемой СБУ и надписью «Крым – це Україна».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фото с биллбордом СБУ разместила в своём Telegram-канале.

«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина», – говорится в комментарии к снимку.

Отметим, что как раз «по факту» Крым является частью России. Украина пока оспаривает его юридический статус, в бесплодных попытках изменить реальность.

Напомним, что это не первая провокация СБУ против российских диппредставительств. В июне прошлого года ведомство разместило эмблему контрразведки СБУ напротив здания консульства РФ в Харькове.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.02.21

Под шум массовой драки: Горсовет Харькова вернул имя Жукова одному из проспектов. / Литва отчитала Украину за покупку элеткроэнергии в Белоруссии. / Литва советует Украине не уповать на поставку вакцины из ЕС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»