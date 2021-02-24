В Киеве заявили о гуманитарной победе Донбасса над Украиной

Киевский режим ничего, кроме бесконечных обстрелов и репрессий, не может предложить жителям народных республик Донбасса.

Между тем, власти ДНР и ЛНР создали в республиках доброжелательную атмосферу для граждан с подконтрольных Киеву территорий. Они могут свободно приезжать в Донецк и Луганск для бесплатной учёбы или на бесплатное лечение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, которого вынудили уйти в отставку под давлением националистов.

«В ответ на все наши таблицы по «коллаборантам», закон «о переходном периоде» и так далее руководство так называемой ДНР заявляет о том, что они продолжают свою программу по объединению донецкого народа.

Вы знаете, что сейчас украинец, который прописан в Донецкой области (подконтрольной Киеву), может приехать в ДНР и бесплатно лечиться, допустим, в онкологическом центре. Там есть люди и из Ивано-Франковска, которые приезжают туда, потому что в Донецке очень сильная онкологическая школа. Далее они собираются проводить бесплатное обучение, а поскольку вузы получают российскую аккредитацию, это будет так», – приводит слова Сивохо «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.02.21

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