В Крыму опять резко испортится погода

В Крыму опять ожидается резкое похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ухудшение погоды прогнозируют в выходные: днем 27 февраля на полуострове возможны сильные дожди, но будет тепло – до плюс 13. А в ночь на воскресенье похолодает до минус 6. Дождь превратиться в снег, а на дорогах образуется гололед.

В последний день февраля воздух прогреется лишь до плюс 6 градусов, осадки не прекратятся. Аналогичная погода ожидается в понедельник, 1 марта.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.02.21

В Киеве заявили о гуманитарной победе Донбасса над Украиной. / СБУ устроила антикрымскую провокацию возле посольства РФ в Киеве. / Под шум массовой драки: Горсовет Харькова вернул имя Жукова одному из проспектов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»