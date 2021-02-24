Чиновники Бахчисарая поздравили горожан с 23 февраля картинкой с военной техникой НАТО

Администрация Бахчисарая поздравила горожан с 23 февраля картинкой с военной техникой стран НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера на сайте администрации города, под поздравлением главы городской администрации Дмитрия Скобликова был помещен коллаж с американскими истребителем и авианосцем, канадским кораблем и танком, который вообще в реальности не существует (его нарисовал турецкий художник в одной из компьютерных программ). К настоящему моменту и картинку, и спич Скобликова сайта удалили.

Теперь поздравление выглядит так:

Но кеш Google, как всегда, все запомнил:

«Это не первый раз, когда такой коллаж используют в поздравлениях, пишет telegram-канал «Как там Крым». – В прошлом году его же запостил в своем Instagram председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин и влип в скандал, а в 2019-м этой картинкой поздравил своих подписчиков в «Одноклассниках» Сакский горком КПРФ (пост до сих пор там висит)».

И действительно висит:

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 24.02.21

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