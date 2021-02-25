В Крыму за сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 60 выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 35 тысяч 534 зараженных. От COVID-19 умерли 913 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.02.21

Судно с токсичным грузом отправят из Керченского пролива в Турцию. / В Крыму начали застраивать еще один уникальный парк. / «Всем выйти из сумрака!» В Крыму взялись за общепит. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»