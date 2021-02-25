В Ялте снова ввели режим жесткой экономии воды

В Ялте вернули жесткий график подачи воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в Единой дежурной диспетчерской службе города, с сегодняшнего дня вода вновь будет подаваться по 3 часа 2 раза в сутки: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Возвращение к графику в ЕДДС объяснили сокращением дебита воды в местных источниках.

Это вызвало недоумение горожан: всего 10 дней назад глава города Янина Павленко заявляла, что Ялта не берет ни капли из водохранилищ, полностью удовлетворяя свои потребности за счет дополнительных источников. Это позволило увеличить запасы воды в водохранилищах до 8,4 млн кубометров (напомним, проектный объем в сумме составляет 39,65 млн кубов). Плюс запасы воды в снеге, который, тая, уйдет в питьевые источники города, оценивались примерно в 8 млн кубов. Исходя из этого, Павленко уверяла, что воды Ялте хватит минимум на 3 месяца.

И вдруг снова режим жесткой экономии. Горожане предполагают, что власти не хотят тратить воду из водохранилищ, приберегая накопленные запасы для туристического сезона. А дополнительные источники, не имея постоянно подпитки, начинают оскудевать – серьезных осадков в Крыму не было уже почти неделю.

Напомним, в несезон Ялта потребляет около 50 тысяч кубометров воды в сутки, в туристический сезон – в 2 раза больше.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 25.02.21

Судно с токсичным грузом отправят из Керченского пролива в Турцию. / В Крыму начали застраивать еще один уникальный парк. / «Всем выйти из сумрака!» В Крыму взялись за общепит. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»