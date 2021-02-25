Учителей Крыма и Донбасса лишат имущества по новому закону Украины

В Верховной раде Украины зарегистрирован закон о «Коллаборационистской деятельности», согласно которому работники госструктур, в любом виде сотрудничавшие с российским властями «на оккупированных территориях», будут лишаться имущества и подвергаться уголовному преследованию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законопроект инициирован депутатами от партии Зеленского «Слуга народа».

Под действие нового закона попадут, в том числе, кассиры госбанков, уборщицы в госучреждениях, секретари, бухгалтеры, учителя, медработники и так далее.

Кроме того, «коллаборационистской деятельностью» будет признаваться публичное отрицание любым гражданином вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к поддержке решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора на территориях ДНР, ЛНР и Крыма.

Также преследованию будут подвергаться граждане, даже временно сотрудничавшие с властями этих территорий и не признававшие в соцсетях или СМИ распространение государственного суверенитета Украины на Крым и Донбасс.

Преподавателей школ и ВУЗов будут лишать имущества «за пропаганду в учебных заведениях, а также действия граждан, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора» – то есть всех, преподающих по российским образовательным программам.

Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен для всех, кто «занимал выборные должности на неподконтрольных территориях или помогал в организации местных «референдумов» или «выборов».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.02.21

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