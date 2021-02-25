В Алуште ограничили водоснабжение

В след за Ялтой график подачи воды ввели в Алуште, правда, не такой жесткий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о грядущих ограничениях водоснабжения горожан предупредили в начале текущего месяца, объяснив это не пополняющимися запасами основного питьевого источника Алушты – Изобильненского водохранилища. Весь месяц город питался за счет водопада Джур-Джур, но ситуация с каждым днем осложнялась. Поэтому 17 – 19 февраля график протестировали, а с сегодняшнего дня ввели на постоянной основе – до улучшения ситуации.

Воду будут подавать 2 раза в день: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

Глава Алушты Галина Огнева попросила горожан с пониманием отнестись к необходимости экономии ресурса, а также не оставлять открытыми краны и не запасать воду в большие емкости, чтобы потом не приходилось лишнюю или застоявшуюся воду сливать.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 25.02.21

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