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Пятница, 26 февраля 2021, 01:40 мск

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Министр культуры Крыма считает, что артист не имеет права быть недовольным государством

Министр культуры Крыма Арина Новосельская считает, что артист не имеет права быть недовольным государством, а те, кто не хочет выступать в Крыму, – продажные предатели.

«Было очень обидно, когда наши украинские исполнители, да и некоторые российские вдруг сказали: «Крым – нет. Мы не будем петь для крымчан». Даже еще более обидными различными эпитетами. Я считаю, что это предатели Крыма, которые отказались поддержать волю крымчан, спеть для крымчан. В конце каждого вопроса стоит длинная экономика, и они даже не по каким-то патриотическим или иным причинам отказались приезжать. Они просто побоялись потерять заработок в Украине или других странах», – заявила Новосельская в эфире YouTube-канала «На Крючке».

А деятелей культуры, поддерживающих оппозицию и принимающих участие в акциях протеста, министр культуры РК считает неблагодарными, уверяя, что все они стали известными и уважаемыми исключительно по воле государства: «Это зажравшиеся артисты. Таких артистов я, как чиновник, не всегда понимаю. Тебя Россия сделала, тебя знают, потому что в тебя вложилось государство. Нельзя рубить кормящую руку. Такую руку надо славить», – уверена Новосельская.

Симферополь, Лиана Макоба

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