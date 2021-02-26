В Крыму зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 39 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции за сутки скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 35 тысяч 600 зараженных. Жертвами ковида стали 918 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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