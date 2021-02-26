На Крым надвигается холодный циклон

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: на полуостров надвигается циклон, который принесет похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вечером и в течение двух ближайших суток прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег (местами осадки будут очень сильными), отложение снега на проводах, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 17 – 22 метров в секунду.

28 февраля резко похолодает: днем будет не выше +5. Аналогичная погода сохранится и в первый день марта.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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