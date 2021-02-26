Украинская армия десоветизировала строевой шаг

Вооружённые силы Украины переходят на новый строевой шаг.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», теперь он будет отличаться от российского, который, в свою очередь, остался копией советского.

Печатный строевой шаг Вооружённых сил РФ составляет 120 шагов в минуту при поднятой на 15-20 сантиметров ступне.

Украинское командование решило, что ногу следует поднимать ниже (10-15 см), а количества шагов в минуту достаточно и 110.

Новым «десоветизированным» строевым шагом украинские военнослужащие пройдут на военном параде по случаю 30-й годовщины «независимости Украины». Накануне Отдельный президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого провёл показательное строевое занятие с учётом нововведений.

«Присутствующим продемонстрировали движение старого и нового строевого шага одиночно и в составе шеренг парадного расчета. Военнослужащие двигались со скоростью 110 шагов в минуту, а длина шага составляла 70-80 см. Основным отличием стало то, что теперь военнослужащие, которые движутся строевым шагом, поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определенных 15-20 см», – говорится в сообщении службы связей с общественностью командования сухопутных войск ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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