Выпили до дна: правительство Крыма опубликовало данные о наполнении водохранилищ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ. Ситуация весьма тревожная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исходя из информации министерства, полностью выпиты Симферопольское и Загорское водохранилища – в них остался только мертвый (неэксплуатируемый объем воды). Близки к этому состоянию Балановское, Тайганское и Старокрымское водохранилища.

Больше всего воды на сегодняшний день в Белогорском накопителе – около 6 млн кубов, что в 4 раза превышает мертвый объем. Чуть меньше в Счастливенском. На третьем месте по фактическим запасам Партизанское, но использовать можно лишь чуть более пятой части находящейся там воды.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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