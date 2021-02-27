Показатели заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе практически сравнялось

В Крыму за сутки зафиксировано 63 новых случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 5 человек от инфекции скончались.

В Севастополе за сутки зафиксировано 62 новых случая коронавируса, скончались 4 человека.

Таким образом, показатели заболеваемости коронавирусом в РК и Севастополе, где населения почти в 4 раза меньше, практически сравнялись.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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