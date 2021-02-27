На Украине прогремел взрыв в ковидном госпитале

В Черновцах погремел взрыв в ковидном госпитале, организованном на базе горбольницы № 1, прогремел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на втором этаже: взорвался кислородный баллон, начался пожар. Один человек погиб. Еще один пострадал.

Из здания эвакуировали 20 человек. Больных размещают по другим медицинским учреждениям.

Черновцы, Платон Ефимчук

Черновцы. Другие новости 27.02.21

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