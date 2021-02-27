В Севастополе продлили антиковидные ограничения

В Севастополе ограничения по COVID-19 продлены до конца марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца марта продолжит действовать режим повышенный готовности, введенный в связи с эпидемией коронавируса. Сохраняются масочный режим, социальное дистанцирование, а также схемы наполнения залов – не более 50%.

По-прежнему запрещены массовые мероприятия, однако ради двух акций будет сделано исключение: 8 марта на площади Нахимова планируется провести «Белый концерт» и массово отметить седьмую годовщину воссоединения с Россией.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.02.21

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