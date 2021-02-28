Вблизи крымских берегов начались учения НАТО

В Черном море начались международные учения НАТО «Посейдон-21». Базовым портом маневров стала румынская Констанца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в учениях, которые проходят на море, на суше и в воздухе, принимают участие военные подразделения Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции.

Предполагается отработать сценарии по борьбе с воздушными и подводными угрозами, включая гидрографическую разведку и обезвреживание морских мин.

Главная цель маневров, как сообщили в пресс-службе Генштаба ВМС Румынии, – «оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза».

Напомним, Констанца находится в 380 км от крымского побережья и в 390 км от Севастополя (чуть более 200 морских миль). До российской акватории – около 200 км.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.21

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