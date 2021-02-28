Военнослужащие Украины подорвались на собственных минах у линии фронта

Военнослужащие армии Украины подорвались на собственных минах у линии фронта. Об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в районе подконтрольного Украине городка Счастье солдаты рубили деревья. Один ствол упал на землю так, что сдетонировали три противопехотные мины. В результате два человека из 80-ой бригады ВСУ получили множественные осколочные ранения и в тяжелом состоянии были экстренно госпитализировали.

Валить деревья солдат послал командир соединения Владимир Шворак «с целью скрытия истинного положения своих огневых средств и оборудования ложных позиций», утверждает Осадчий, подчеркивая, что при установке минно-взрывных заграждений участники вооруженных формирований Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей. Поэтому они регулярно подрываются на собственных минах и несут тяжелые небоевые потери.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 28.02.21

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