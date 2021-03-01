В Крыму снята большая часть антиковидных ограничений – соответствующие поправки внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из документа исключен запрет на проведение банкетов, корпоративов, свадеб и подобных мероприятий. При этом сохраняется требование наполнения залов общепита не более 50%.

Кинотеатры и театры могут увеличить число своих зрителей до 75% от количества мест.

При этом до 1 апреля сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и работу хостелов.

Граждане, вернувшиеся из Великобритании, должны выдерживать 14-дневный карантин, это же касается любых иностранцев, прибывших на полуостров для работы. Въезжающие в Крым с территории Украины должны либо предоставить результаты анализов на COVID-19, сделанные не ранее 3 дней до пересечения границы, либо в течение 3 дней пройти исследование методом ПЦР на территории республики.

Те, кто пересчет границу в других субъекта РФ и приедет в РК, обязывают предоставлять в течение суток с момента получения медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР.

Студентов-иностранцев будут допускать к занятиям только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID.

Сохраняются определенные ограничения при проведении спортивных мероприятий, выезд и въезд детских групп, а также организованный прием на отдых детей из других регионов страны (исключения сделаны для МДЦ «Артек» и детей из Севастополя и Арктической зоны).

В республике продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.02.21

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