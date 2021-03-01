В Крыму выявляемость коронавируса снижается гораздо быстрее, чем смертность

В Крыму за сутки зарегистрировано 62 новых случая коронавирусаной инфекции. 5 зараженных от ковида скончались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале в РК ковидом заболели 3 тысяч 247 человек, что почти в 2 раза меньше, чем в январе. От инфекции умерли 167, это на треть меньше январских показателей.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 35 тысяч 790 зараженных, от инфекции умерли 934 крымчанина. Летальность составляет 2,6%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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