В Крыму решили в разы увеличить штрафы за сброс нечистот в водные объекты

В Крыму считают необходимым увеличить штрафа за сброс нечистот в водные объекты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии и природных ресурсов РК подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающие рост штрафов за подобные нарушения в 5 раз – с 2 до 10 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Геннадий Нараев.

Напомним, что проблема канализования бытовых стоков в Крыму остро стоит не менее 20 лет. Всего на полуострове было построено более 100 канализационно-очистных сооружений (КОС) – возводились они, в основном, в 70-ые годы прошлого века и еще 20 лет назад они перестали справляться с увеличивающимся объемов стоков. А часть жилого фонда вообще никогда не подключалась к системе водоотведения.

Согласно последним данным, сегодня в РК 1 тыс 700 многоквартирных домов и около 2 тыс частных домов не включены в централизованную сеть канализования. Куда они сливают свои отходы – пока неясно.

Как выяснилось, без канализации прекрасно обходятся и производственные организации, которые умудряются просто сливать бытовые отходы «в природу». Так, в Симферополе и Кировском районе в конце февраля выявили 3 случая самовольного сброса стоков в водоемы, а в пгт Комсомольское (Симферополь) обнаружили выходящую из-под земли трубу, через которую жидкие отходы сбрасывались на рельеф местности, а оттуда они стекали в Салгир.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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