Более половины органической продукции в Крыму оказалось подделкой

Более половины органической продукции в Крыму является подделкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, ученые Крымского федерального университета оценили эко-продукцию в магазинах полуострова на основе выборки из 165 наименований.

«В итоге 45,1% из проанализированных позиций оказались действительно экологичными, а 54,9% являются однозначными подделками, – сообщила профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Крымского федерального университета Ольга Ярош. – Если написано «эко», это ещё ничего не означает. В маркетинге есть такое понятие, как «гринвошинг», когда при помощи причисления товара к экологичному производитель завышает на него цену приблизительно до 30%. Масса магазинов, называемых эко-маркетами, не имеют отношения к действительно органическим товарам. Больше шансов найти качественную продукцию в гипермаркетах с широким ассортиментом. Искать эти товары следует на специально выделенных полках, иногда они размещаются среди группы продуктов для специализированного или диабетического питания».

Ярош напомнила, что органическая продукция – это продукция, имеющая разрешение и маркировку соответствующего сертифицирующего органа.

«Домашнее молоко, которое продаёт бабушка на рынке, – это не органическая продукция, так как мы не знаем, откуда оно и чем питалась корова. К органическому растениеводству тоже требования довольно жесткие: в течение двух лет нельзя вносить нитратные и азотные удобрения», – подчеркнула специалист.

По данным кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Крымского федерального университета, из всех сельскохозяйственных земель Крыма только 10% могут потенциально использоваться под выращивание органической продукции. Исследование также показало, что больше всего реально сертифицированной продукции в Крыму относится к категории круп и макаронных изделий.

Формально своя система сертификации в России появилась год назад, однако процесс получения сертификата довольно длительный, предположительно, полноценную сертификацию предприятия смогут осуществлять только через год. По словам эксперта, на 100% можно быть уверенными только в товарах данного сегмента из-за рубежа, где действуют европейские стандарты.

«В нашем регионе экологически чистые продукты могут быть очень востребованы в рекреационной сфере, особенно в санаториях. Мы могли бы привлечь большее количество отдыхающих, если бы в ряде санаторных комплексов действовали специальные диеты на базе органической продукции. Многие приезжают в Крым с целью оздоровиться и набраться сил, следовательно, для них очень актуален вопрос здорового питания. Ещё продукция может реализовываться в ресторанном бизнесе и частных детских садах, где родители готовы платить за здоровое питание ребёнка», – добавила Ольга Ярош.

Из опрошенных 75% людей готовы переплачивать за органическую продукцию, так как их интересует вопрос здоровья. Основная социально-демографическая группа, интересующаяся органической продукцией: молодые матери, ищущие товары для детей, и люди старше 35 со средним и высоким уровнем достатка.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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