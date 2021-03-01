В Крыму стали больше пить и курить

В Севастополе пьют в 2 раза больше, чем в Крыму, зато в РК больше курят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в структуре потребительских расходов севастопольцев, согласно официальной статистике, на долю алкогольной продукции приходится 1,9%, а у крымчан – всего 0,8%.

Зато среднестатистический житель РК тратит на покупку сигарет 5,4% своего бюджета, а житель Севастополя – 3,6%.

При этом в 2020 году по сравнению с предыдущим годом затраты на алкоголь в структуре расходов на одного человека в Севастополе увеличились более чем 6 раз, отмечает telegram-канал «Территория Крым». А вот на покупку табачных изделий горожэане стали тратить на 18% меньше. В РК же увеличились обе статьи расходов: на алкоголь – на треть, на сигареты – на 15%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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