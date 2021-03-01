Летальность коронавируса в Севастополе выросла до 4,5%

В Севастополе в последний день февраля зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19. От инфекции умерли трое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в феврале было выявлено 2 тысячи 205 случаев коронавируса, что на 25% меньше показателя января. Смертность снизилась более чем на треть: со 156 летальных исходов в январе до 100. Однако этот показатель демонстрировал странную стабильность: почти весь месяц он держался на уровне 4 человек в день, с 21 февраля вроде пошел на убыль, но через 5 дней снова вернулся к 4.

В итоге в течение февраля летальность коронавируса в Севастополе выросла с 4% до 4,5%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 01.03.21

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