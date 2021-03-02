В Крыму за сутки от COVID-19 скончались 5 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 5 человек.

Всего в РК с начала эпидемии зафиксировано 35 тысяч 857 зараженных, от COVID-19 скончались 939 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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