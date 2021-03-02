Партию Зеленского привлекают к уголовной ответственности

Партия «Слуга народа» будет лишена госфинансирования, а её руководство привлечено к уголовной ответственности за манипуляции с финансовой отчётностью. Выявленные нарушения подпадают сразу под три статьи уголовного кодекса Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе украинского Национального агентства противодействия коррупции (НАПК).

Сообщается, что в документах президентской партии найдены признаки преступлений по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), что карается исправительными работами на срок до двух лет.

В случае обнаружения сговора группы лиц, сопряжённого с вымогательством взноса в осуществлении предвыборной агитации, нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Между тем, глава президентской партии Александр Корниенко поспешил заявить, что нарушение касается только «порядка подачи отчетов».

«Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее. Там не только мы, а много партий нарушило. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчета. В любом случае будем исправлять, есть месяц на исправление...», – приводит «Страна.УА» оправдания Корниенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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