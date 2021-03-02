«Работал мясник, а не врач!» В Крыму грянул новый медицинский скандал

В Крыму грянул новый медицинский скандала: роженице с загноившимися швами отказывают в госпитализации, а ее ребенку из-за грозит инвалидность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественная организация «Добро Мира – Волонтеры Крыма» сообщила о 20-летней сироте, живущей в Джанкое:

«Она очень сложно рожала в Джанкойском роддоме, у ребенка отек головного мозга, реанимация, сейчас он под аппаратом искусственной вентиляции легких в Симферополе, основная перспектива – инвалидность, – рассказали волонтеры. – Учитывая, что его мама – юная сирота, перспективы ужасные. Но это еще цветочки.



Роды были 13 февраля. У мамы идет загноение швов после кесарева. Она неоднократно обращалась в Джанкойскую ЦРБ, где ей... пару раз обработали швы йодом и сказали мазать йодом дома самостоятельно – «в целом все в порядке». Показаний для госпитализации нет. Назначения на осмотр в Симферополе не дают.



Температура 5-ыйдень более 39, а как выглядят «нормальные» по мнению больницы швы через 3 недели после кесарева, мы прикрепляем (слабонервным фото лучше не смотреть – прим. РИА «Новый День»). Еще раз напомним: речь идет о здоровой 20-летней девушке без хронических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ или других болезней, осложняющих ситуацию.



Волонтеры Добро Мира включились в работу, мы подняли все свои ресурсы и просим о помощи разные инстанции, но надеемся общественный резонанс поможет решить вопрос быстрее и качественнее, ведь речь идёт о жизни и здоровье девушки и ребенка».

В организации добавили: «После первых публикаций девушку госпитализировали. В медучреждениях Джанкоя большой шум. И есть подозрение, что утром по этой ситуации появится масса «новых» документов...»

Тем временем, главное следственное управление СК РФ по РК и Севастополю начало процессуальную проверку. В минздраве завили, что тоже организовали служебную проверку, а молодую мать сегодня перевели в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко».

Что же касается ребенка, то он находится в республиканской детской клинической больнице в удовлетворительном состоянии и готов к выписке, заявляют чиновники.

Фото организации «Добро Мира – Волонтеры Крыма»

«Такое ощущение, что работал мясник, а не врач! Ну, как так можно искромсать человека! В наше время, после кесарева шовчик почти не видно!» – комментируют фотографию крымчане.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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