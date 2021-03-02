В Симферополе в маршрутке на ходу провалился пол, делом занялась прокуратура

Владельцам симферопольской маршрутки, в которой на ходу провалился пол, придется объясняться с прокуратурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в маршрутном автобусе №61 на улице Павленко: на полном ходу под одной из пассажирок провалился пол. Женщина едва успела выдернуть из дыры ногу, но осталась без подошвы ботинка, которую оторвало колесом.

Сегодня по факту инцидента проверку начала прокуратура Крыма. «В рамках проверки специалисты дадут оценку действиям уполномоченных должностных лиц, ответственных за техническое обслуживание и осуществляющих контроль выпуска на линию транспортных средств», – сообщили в ведомстве, добавив что по итогам инспекции будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

В свою очередь, в правительстве РК заявили, что проверят весь подвижной состав общественного транспорта, и, если у перевозчика будут обнаружены машины старше 7 лет для муниципальных перевозок и старше 5 лет для междугородних, его не будут допускать к конкурсам по распределению маршрутов.

При этом в министерстве транспорта Крыма считают, что вся вина за происшествие лежит не на владельце компании-перевозчика, а на механике и водителе маршрутки.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.03.21

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